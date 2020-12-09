ЕС выплатил Украине транш макрофина в 600 млн евро: Зеленский и Шмыгаль уже поблагодарили

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Европейский Союз выплатил Украине первый транш "чрезвычайной" макрофинансовой помощи в 600 млн евро. Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter уже поблагодарили ЕС за поддержку, передает УНН.

Так, Европейская комиссия сегодня выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19, говорится в информационном бюллетене ЕК от 9 декабря.

“Европейская комиссия от имени ЕС сегодня выплатила Украине 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с COVID-19”, — говорится в сообщении ЕК.

Отмечается, что транш должен способствовать макрофинансовой стабильности в Украине, позволяя ей выделять ресурсы на смягчение серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

“Выплата средств последовала за подписанием Меморандума о взаимопонимании этим летом и его ратификацией в середине сентября, а также за возобновлением участия Украины в продолжении сотрудничества в рамках программы МВФ в последние недели и приверженностью программе политики, согласованной с ЕС. Учитывая чрезвычайный характер этой поддержки, первая выплата не зависит от выполнения каких-либо конкретных условий политики. Выдача второго транша будет зависеть от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме”, — сообщили в ЕК.

Отмечается, что к ним относятся меры в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.

“ЕС выделил Украине 600 млн евро. ЕС уделяет большое внимание Украине. Первый транш "чрезвычайной“ макрофинансовой помощи свидетельствует о солидарности ЕС с Украиной и нашем тесном сотрудничестве”, - написал по этому поводу вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Twitter.

Украинская сторона уже отреагировала.

“Благодарен нашим партнерам в ЕС и лично Президенту ЕК Урсуле фон дер Ляйен и исполнительному вице-президенту Валдису Домбровскису за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Это весомый сигнал поддержки ЕС экономической стабильности Украины и дальнейшего курса реформ в Украине”, — написал Президент Владимир Зеленский.

“Украина высоко ценит поддержку Европейского Союза. Благодарны Валдису Домбровскису и Еврокомиссии за очередной транш в сумме 600 млн евро. Это укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии COVID-19”, — добавил глава правительства Денис Шмыгаль.

Напомним, еще в августе текущего года Европейская комиссия согласовала восемь программ макрофинансовой помощи для поддержки партнеров по расширению и соседству, в их числе и Украина.