Кабмин назначил стипендии для почти 200 молодых художников и писателей

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Кабинет министров Украины согласовал выделение 6,999 миллиона гривен для выплаты президентских стипендий 194 молодым писателям и художникам. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает УНН.

"Выплаты стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-цирковогомистецтва и киноискусства будут осуществляться с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года", - говорится в документе.

Согласно проекту закона Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" размер стипендии составит один прожиточный минимум для трудоспособных лиц: с 1 января - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн.

Напомним, в ноябре Зеленский назначил стипендии детям погибших журналистов.

Добавим, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым основал 50 стипендий для выдающихся спортсменов Украины по неолимпийским видам спорта и их тренеров.