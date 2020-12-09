Правительство продлило режим ЧС в Украине до 28 февраля

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине, что, в частности, предусматривает продление режима чрезвычайной ситуации до 28 февраля, передает корреспондент УНН.

"Мы предлагаем продлить соответствующий карантин на территории Украины до 28 февраля 2021 года. Кроме того, обязательно продлить режим чрезвычайной ситуации, которая у нас действует, также до 28 февраля. Те ограничения, которые мы предлагаем, соответствуют сегодняшним ограничениям "оранжевой зоны", которые действуют на территории всей страны, с внесением изменений", - сказал при этом глава Минздрава Максим сСтепанов.

В то же время, по его словам, определенное ослабление все же предусмотрено новым постановлением.

"Что за изменения мы предлагаем: первое, что касается прямо сейчас, мы предлагаем продолжить работу заведений общественного питания до 23:00, но с запрещением проведения расчетных операций после 22:00", - заявил министр.

Напомним, правительство сегодня поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.