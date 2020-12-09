За семь месяцев медицинским учреждениям выплатили более 700 млн гривен за предоставление помощи новорожденным

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Национальная служба здоровья Украины в течение апреля-октября выплатила медицинским учреждениям за оказание помощи новорожденным 702 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

"Неонатальная помощи новорожденным является приоритетной услугой в Программе медицинских гарантий. При заключении договора по этому пакету мы выдвигали повышенные требования к учреждениям. И соответственно оплачиваем услуги по повышенному тарифу. За оказание помощи новорожденным, родившимся с весом до 1500 г, установили самый высокий тариф программы медицинских гарантий этого года. Заведение получает от НСЗУ от 29,6 тыс. грн до 98,5 тыс. грн. За оказание помощи новорожденным НСЗУ заплатила медучреждениям почти 702 млн грн в апреле-октябре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за этот период более 22 тыс. младенцев получили медицинскую помощь.

"НСЗУ законтрактовала 122 медучреждения на предоставление неонатальной помощи новорожденным. В тариф включены лекарства, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств. А также входит стоимость расходных материалов. Дополнительно медучреждения получат дорогостоящие препараты для недоношенных детей, которые государство закупает централизованно", - говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения инициировало увеличение в 2021 году базовой ставки тарифного пакета оказания медицинской помощи при родах и введение дополнительных коэффициентов в зависимости от их сложности.