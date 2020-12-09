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ВСК по расследованию пожаров в Луганской области провела первое заседание: рассмотрели организационные вопросы

ВСК по расследованию пожаров в Луганской области провела первое заседание: рассмотрели организационные вопросы

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Состоялось первое заседание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров на Луганской области, во время которого нардепы рассмотрели организационные вопросы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины.

"На первом заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной государственной администрации - Луганской областной военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования на возникновение и недопущения возникновения событий чрезвычайного характера, которое состоялось 8 декабря, под председательством народного депутата Руслана Горбенко члены ВСК рассмотрели организационные вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что секретарем ВСК был избран народный депутат Мария Ионова.

Во время заседания также был утвержден план работы ВСК, перечень первоочередных мероприятий по организации работы и временный состав секретариата ВСК.

Напомним, народные депутаты приняли в целом создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области. Соответствующее решение поддержали 258 народных депутатов Украины.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, расследование, пожары, ВСК ВР, лесные пожары, Луганск и Луганская область
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