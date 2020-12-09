Отвод адвокату Януковича: суд удалился в совещательную комнату

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Судья Печерского районного суда Киева, который рассматривает заявление об отводе адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича - Александра Горошинского от участия в повторном рассмотрении ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.

"Относительно рассмотрения непосредственно заявления об отводе, судья удаляется в совещательную комнату", - сказал судья.

Напомним, прокуроры заявили об отводе адвоката Януковича Александра Горошинского.

Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции.

Ранее Сердюк заявил, что Печерский районный суд Киева в среду, 9 декабря, планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Янукович хочет принять участие в заседании суда.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.