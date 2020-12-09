Дело Майдана: суд отказал в отводе адвоката Януковича

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева отказал прокурорам в отводе адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича - Александра Горошинского от участия в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года и интересов защиты Януковича, передает корреспондент УНН.

"В удовлетворении заявления прокуроров... об отводе Горошинского от участия в деле и защиты интересов Януковича отказать", - сказал судья.

Также суд отказал защите экс-президента Украины Виктора Януковича в отводе прокуроров Алексея Донского и Дениса Иванова.

Напомним, прокуроры заявили об отводе адвоката Януковича Александра Горошинского.

Как сообщалось, экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в завтрашнем заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, по видеоконференции.

Напомним, адвокат Виталий Сердюк заявил, что Печерский районный суд Киева в среду, 9 декабря, планирует рассмотреть повторно ходатайство прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Янукович хочет принять участие в заседании суда.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.