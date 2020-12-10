Председатель НАПК: не стоит ожидать посадок до завершения судебной реформы

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Не надо ожидать посадок до завершения судебной реформы в общеукраинском масштабе. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал председатель НАПК Александр Новиков, передает УНН.

“Я хочу обратить ваше внимание на статистику, которая даст ответ на этот вопрос — почему нет посадок и когда они будут. Если мы возьмем статистику, например, в 2010 году и 2019 — это количество производств там по 364 (статьи — ред.), например, 365 уменьшилась в 151 раз. Это превышение полномочий. Если возьмем 191 — это присвоение имущества, то там в десятки раз, в 13 кажется раз, уменьшилось количество приговоров. Почему оно уменьшилась — потому что у нас продолжается с 2016 года судебная реформа, заготовка и суды фактически парализованы в тот или иной способ. Судебная система ... И сам уголовно-процессуальный закон — неэффективен, и суды настолько парализованы тем, что не завершена судебная реформа и они перегружены делами, во-первых, и во-вторых — не могут их эффективно рассматривать через законодательные коллизии — фактически не надо ожидать до завершения судебной реформы посадок в общеукраинском масштабе”, — сказал Александр Новиков.

Он отметил, что когда это произойдет и начнутся посадки — ответить может парламент и Президент.

Напомним, Новиков заявлял, что после принятия Верховной Радой Украины “компромиссного” законопроекта о декларировании недостоверной информации, не стоит посадок от НАБУ и ВАКС, ведь такого пункта в законопроекте нет.