При вынесении решения КСУ в декларации Зеленского не было нарушений - глава НАПК

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На момент вынесения решения Конституционного суда о признании неконституционным ответственности за ложь в декларации НАПК не проверяли руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а в декларации Президента Украины Владимира Зеленского нарушений установлено не было. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава Назка Александр Новиков, передает УНН.

“На момент вынесения решения Конституционного суда НАПК не проверяли господина Ермака. Проверяли декларацию господина Зеленского. Нарушений в декларации установлено не было”, — сказал Александр Новиков.

Напомним, у Зеленского забирают право изменять директора НАБУ: появился правительственный законопроект.

Также напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.