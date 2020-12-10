Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,04 -0,0422  EUR: 33,96 -0,0988 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Формула Штайнмайера" в законодательстве: Украина нашла пути сохранить национальные интересы
"Формула Штайнмайера" в законодательстве: Украина нашла пути сохранить национальные интересы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8715

При вынесении решения КСУ в декларации Зеленского не было нарушений - глава НАПК

При вынесении решения КСУ в декларации Зеленского не было нарушений - глава НАПК

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На момент вынесения решения Конституционного суда о признании неконституционным ответственности за ложь в декларации НАПК не проверяли руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а в декларации Президента Украины Владимира Зеленского нарушений установлено не было. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава Назка Александр Новиков, передает УНН.

“На момент вынесения решения Конституционного суда НАПК не проверяли господина Ермака. Проверяли декларацию господина Зеленского. Нарушений в декларации установлено не было”, — сказал Александр Новиков.

Напомним, у Зеленского забирают право изменять директора НАБУ: появился правительственный законопроект.

Также напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, НАПК, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.