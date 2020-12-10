Попытка подкупа председателя ФГИУ: экс-чиновнику "Николаевоблэнерго" избрали меру пресечения

КИЕВ. 10 декабря. УНН. После попытки подкупа председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) экс-чиновнику "Николаевоблэнерго" избрана мера пресечения. Об этом сообщили в пресс-центре Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает УНН.

“9 декабря 2020 года по ходатайству детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему должностному АО „Николаевоблэнерго“ (70% акций принадлежит государству), подозреваемому в предложении и предоставлении председателю Фонда государственного имущества Украины неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

Так, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,8 млн гривен.

Срок действия меры пресечения — до 5 февраля 2021 года.