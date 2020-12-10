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Суркис сравнил Луческу с Лобановским - фанаты жестко ответили

Суркис сравнил Луческу с Лобановским - фанаты жестко ответили

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Болельщики киевского "Динамо" раскритиковали президента клуба Игоря Суркиса, который сравнил достижения футбольных тренеров Мирчи Луческу и Валерия Лобановского. Об этом сообщается в Facebook Druzi Dynamo, передает УНН.

Накануне владелец столичного клуба заявил, что доволен тем, какие результаты показывает коллектив под руководством Луческу.

"Вылет из Лиги чемпионов в ЛЕ и трехочковое преимущество над "Шахтером" после первой половины чемпионата так вскружили голову президенту клуба, что он уже ставит в один ряд румына (Луческу - ред.) и Валерия Васильевича Лобановского... Слишком много клоунов в нашей жизни за последнее время", - отметили болельщики.

Напомним, что Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом возглавил киевское "Динамо".

Ультрас "Динамо" критикуют братьев Суркисов из-за этого назначения, устраивают акции протеста, а также создают граффити с текстом "Суркис - позор "Динамо".

Источник: УНН
Теги: спорт, протесты, Динамо
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