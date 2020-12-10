НБУ: тотальный локдаун с 8 января повлияет на инфляцию "несущественно"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Анонсированные правительством карантинные ограничения в январе 2021 года "несущественно" повлияют на инфляцию. Об этом заявил на брифинге в четверг глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

"Анонсированные правительством карантинные ограничения на январь 2021 года, по нашим оценкам, будут несущественно влиять на экономическую активность, потребительский спрос, и, соответственно, на инфляцию. В то же время, сбалансированная монетарная и фискальная политики будут способствовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов сохранения инфляции в дальнейшем", - сказал Шевченко.

По его словам, Национальный банк и в дальнейшем ожидает умеренный рост инфляции с возвращением к концу года в целевой диапазон 5+/- 1%.

Напомним, накануне Кабинет Министров Украины поддержал постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.