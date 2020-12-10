Для колонизации Крыма РФ пересилила на полуостров до полумиллиона россиян - прокуратура АРК

КИЕВ. 10 декабря. УНН. С начала оккупации Россия для колонизации Крыма пересилила на полуостров от 172 до 500 тысяч россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"С момента оккупации в 2014 году Российской Федерацией Крымского полуострова нарушения прав человека стали неотъемлемой частью объективной реальности, приобрели системный и массовый характер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с правами человека на территории оккупированного полуострова ухудшается.

"Однако, атмосфера тотального террора в Крыму - это часть политики государства-оккупанта, которая направлена на изменение демографического состава населения. Конечная цель такой политики заключается в вытеснении граждан Украины, несогласных с оккупационным режимом, и заселении полуострова гражданами РФ, что является серьезным нарушением норм международного гуманитарного права", - отметил руководитель прокуратуры АР Крым и города Севастополя Игорь Поночовный.

Так, количество внутренне перемещенных с полуострова лиц стремительно растет: по официальной статистике, на сегодня это 47 120 человек, хотя фактически таких лиц значительно больше.

"Вместе с тем, для колонизации полуострова РФ переселили в Крым, по разным оценкам, от 172 тыс. до более 500 тыс. россиян. Вместе с тем, продолжается принудительное перемещение осужденных и политических заключенных в Российской Федерации. В настоящее время установлено 475 граждан Украины, которые незаконно содержатся или содержались в пенитенциарных учреждениях на территории РФ. Аналогичные нарушения совершаются в отношении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые также незаконно перемещаются в РФ, в том числе, путем незаконного усыновления", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что так называемые "дела Хизб ут-Тахрир" - яркий пример того, как государство-оккупант противоправно использует систему уголовного правосудия для преследования крымчан по религиозным признакам.

"Подконтрольные РФ суды выносят приговоры по сфабрикованным обвинениям, лишая крымчан права на справедливый суд. По данным прокуратуры автономии, в рамках "дел Хизб ут-Тахрир" не менее 77 граждан Украины незаконно лишены свободы", - говорится в сообщении.

Добавляется, что продолжает подвергаться гонениям и Крымская епархия Украинской Православной Церкви.

"Недавно, митрополит Симферопольский и Крымский Климент получил очередное требование от "оккупационной администрации РФ" о демонтаже храма УПЦ "Неопалимая Купина" в городе Евпатория. Такие действия оккупантов направлены на дискриминацию единственной украинской религиозной общины на полуострове и установление монополии РПЦ Московского патриархата на религию в Крыму", - отмечается в сообщении.

Напомним, подконтрольный России Верховный суд Крыма еще на месяц, до 14 января 2021 года, продлил срок содержания шести фигурантам второго симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир" - гражданскому журналисту Ремзи Бекирову, активистам Фарходу Базарову, Шабану Умерову, Джемилю Гафарову, Раиму Айвазову и правозащитнику Ризе Изетову.