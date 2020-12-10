Зеленский поздравил иудеев с Ханукой

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Ханукой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уважаемая еврейская община Украины! Примите мои искренние поздравления с радостным и полным лучших надежд праздником - Ханукой", - говорится в сообщении.

Так, в память о знаковом для еврейского народа происшествии более двух тысячелетий назад, иудеи зажигают в своих домах свечи как символ победы света над тьмой, над злом и несправедливостью, а в синагогах звучит молитва благодарности Всевышнему.

"В эти дни мы еще раз убеждаемся: ничто не способно побороть желание народа жить свободно, сохраняя духовную и национальную самобытность. Пусть свет Хануки восполнит каждого верой в свои силы, придаст уверенности и оптимизма. Желаю всем благополучия в домах, согласия в семьях и крепкого здоровья", - добавляется в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на успешное завершение работы по освобождению двух украинцев - Евгения Фоменкова и Александра Санпитера, которых захватили в Ираке три года назад.