В "Слуге народа" заявили о недоверии к решению правительства относительно карантина с 8 января

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Решение о новом жесткем карантине с 8 по 24 января вызывает недоверие, и, скорее всего, принято неправильным путем. Об этом сказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.

"Надо понимать, что сейчас есть недоверие к решению правительства. Потому что у нас уже был "карантин выходного дня". Какой он дал результат, мы все знаем", - сказал нардеп.

По его мнению, по всем показателям заболеваемости, сейчас в Украине необходимо вводить ограничения.

"Вопрос в том, как его внедрять. Здесь вопрос в том, что мы внедряли карантин неконституционным способом... Сейчас мы снова вводим карантин по неправильному пути. И я к сожалению думаю, хотелось бы, чтобы это не сбудется и Денис Шмыгаль сказал, что он консультировался с представителями местного самоуправления, предпринимателями, но будет снова бунт. Будет бунт меров, будут снова такие руководители местных советов, которые скажут, что не будут выполнять ограничительные меры", - добавил Качура.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины поддержал постановление о введении жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.