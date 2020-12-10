Польша и Венгрия разблокировали бюджетный пакет ЕС

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На саммите ЕС в четверг, 10 декабря, улажен конфликт с Польшей и Венгрией по бюджету ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и DW.

“Европа движется вперед, — написала фон дер Ляйен. — “1,8 трлн евро для совместного восстановления и построения более устойчивого, более цифрового и более прочного ЕС”.

Она поздравила Германию, которая председательствует в Евросовете, с достижением компромисса с Варшавой и Будапештом.

Напомним, в июле 2020 года после напряженных переговоров главы государств и правительств ЕС согласовали бюджет ЕС, который составляет 1,1 триллиона евро на период с 2021 до 2027 года и план экономического восстановления от коронавирусной кризиса объемом 750 млрд евро. В этом соглашении содержался компромисс, направленный на сокращение в будущем объема предоставленных от ЕС средств в случае нарушения странами принципов верховенства права.

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16 ноября на встрече послов стран-членов ЕС из-за несогласия по привязке выделение средств ЕС к соблюдению странами принципов верховенства права Венгрия и Польша наложили вето на европейский бюджетный пакет. Будапешт и Варшава объяснили, что положение относительно верховенства права является “шантажом” тех стран, которые выступают против миграции. Как известно, касательно обеих стран в Брюсселе уже несколько лет продолжается процедура, которая в конечном итоге может привести к лишению стран права голоса в ЕС.

Главы государств и правительств стран Евросоюза на саммите также подтвердили готовность продолжать координировать действия в борьбе с COVID-19. Речь идет о подготовке к вакцинации, возможном смягчении ограничений на поездки, а также признание тестов на коронавирус. Лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации о взаимном признании результатов тестов на коронавирус и скоординированный подход к сертификатам о вакцинации.

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Европейские лидеры признали, что эпидемиологическая ситуация в ЕС до сих пор вызывает беспокойство, несмотря на положительные данные о разработке эффективных вакцин. Евросовет обязалась усиливать координацию усилий на уровне ЕС “при подготовке к постепенной отмене ограничений и возвращения к обычному режиму передвижений, в том числе для трансграничного туризма, когда позволит санитарная ситуация”.