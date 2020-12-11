США помогут Украине с вакцинацией от COVID-19 - посольство

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В украинском посольстве в США обсудили вопрос предоставления Украине технической помощи для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр украинского посольства в США.

“Стороны обсудили вопросы предоставления Украине технической помощи для проведения вакцинации населения против COVID-19 и создание в Украине подходящей для этого инфраструктуры. Представители Агентства заверили, что Украина находится среди приоритетов USAID”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей координации усилий направленную на оказание гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине в связи с COVID-19.

Ранее стало известно, что Украина подала в COVAX заявку на вакцину от коронавируса. В Центре общественного здоровья разъяснили детали этого процесса.