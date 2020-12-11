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США помогут Украине с вакцинацией от COVID-19 - посольство

США помогут Украине с вакцинацией от COVID-19 - посольство

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В украинском посольстве в США обсудили вопрос предоставления Украине технической помощи для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр украинского посольства в США.

“Стороны обсудили вопросы предоставления Украине технической помощи для проведения вакцинации населения против COVID-19 и создание в Украине подходящей для этого инфраструктуры. Представители Агентства заверили, что Украина находится среди приоритетов USAID”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о дальнейшей координации усилий направленную на оказание гуманитарной и экстренной медицинской помощи Украине в связи с COVID-19.

Ранее стало известно, что Украина подала в COVAX заявку на вакцину от коронавируса. В Центре общественного здоровья разъяснили детали этого процесса.

Напомним, 5 декабря министр здравоохранения Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин от коронавируса от инициативы COVAX. Ожидается получение вакцины в конце первого квартала 2021 года.

Накануне Степанов призвал США рассмотреть Украине кандидатом на вакцину от COVID-19 “режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях”.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, вакцина, Коронавирус
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