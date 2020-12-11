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Стефанишина 40% от общего экспорта Украины идет в страны ЕС

Стефанишина 40% от общего экспорта Украины идет в страны ЕС

КИЕВ. 11 декабря. УНН. С начала действия зоны свободной торговли экспорт Украины в ЕС составляет 40% от общего экспорта. Об этом во время пресс-конференции “Украина: инвестиционная отрасль во времена перемен” сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

“На сегодняшний день экспорт в ЕС с начала действия зоны свободной торговли составляет более 40% от общего экспорта Украины и, к счастью, последние месяцы эти цифры постепенно растут. Открытие европейского рынка для Украины позволило не только в начале аннексии Крыма и российской агрессии переориентировать и спасти украинскую экономику, а также стало мощным стимулом для развития малого и среднего бизнеса”, — отметила она.

Напомним, Украина и ЕС в Брюсселе на полях саммита подписали три соглашения об углублении сотрудничества.

Как ранее сообщалось в УНН, со следующего года будет действовать зона свободной торговли между Украиной и Великобританией.

Источник: УНН
Теги: экспорт, ЕС, Украина
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