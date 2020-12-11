Арестович рассказал, почему появление миротворцев ООН на Донбассе невозможно

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Из-за наличия у России права вето на заседаниях Совета Безопасности ООН, миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается невозможной. Об этом во время брифинга сообщил спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович, информирует УНН.

"Я очень рад, что Президент Зеленский полностью поддерживает план совместных шагов, которые предложила украинская делегация в ТКГ. Они совпадают на 99%, а единственное отличие - миротворцы ООН. Мы говорим об увеличении наблюдательной миссии ОБСЕ в 4 раза. Сейчас около 500, а будет 2000. Они будут осуществлять контроль над передачей границы, проведением выборов и вообще (осуществлять - ред.) мониторинг всей территории. Почему ООН (миротворческая миссия ООН - ред.)? Потому что Россия имеет право вето в ООН. Она просто наложит право вето. И год можно договариваться о введении миротворцев ООН, а затем одно вето - и работа прахом", - отметил Арестович.

Добавим, что в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к реформе Организации Объединенных Наций, потому что "кто-то злоупотребляет правом вето".

Также недавно глава ОБСЕ Эди Рама поприветствовал низкий уровень нарушений "режима тишины" на Донбассе.

Напомним, сегодня стало известно, что российская сторона подтвердила желание провести встречу стран "нормандского формата" на уровне политических советников.