Омбудсмен уволила своего представителя на Донбассе за драку в кафе

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после служебной проверки уволила своего представителя в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского за драку в кафе. Об этом сообщила сама Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Служебная проверка инцидента, который произошел 5 декабря 2020 года между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса "Монарх", расположенного в городе Святогорск, - проведена. С сегодняшнего дня он уволен с занимаемой должности", - указала Денисова.

Напомним, служебную проверку Павла Лисянского назначили после появления в сети видео драки Лисянского с охранником гостиничного комплекса "Монарх" в городе Святогорск. СМИ сообщали, что Лисянский якобы в нетрезвом состоянии отказался покинуть ресторан в 22:00 в связи с карантинными ограничениями. Из-за инцидента открыли уголовное производство.

Справка: Павел Лисянский родом из Антрацита Луганской области. Мастер спорта Украины по борьбе самбо. Ранее работал на угольных предприятиях региона.

С июля 2014 года по июль 2018 год возглавлял общественную организацию правозащитного направления "Восточная правозащитная группа", при деятельности которой были освобождены двое граждан Украины и гражданин Грузии из плена незаконно вооруженных формирований на территоии ОРДЛО. 5 декабря 2017 года решением правительств Германии и Франции за осуществление правозащитной деятельности во время военного конфликта на востоке Украины награжден Немецко-Французский премией по защите прав человека и верховенства права.

В июле 2018 года, в соответствии с приказом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, был назначен на должность представителя Уполномоченного по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей.