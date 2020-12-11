Радуцкий: у тестов на антиген точность выше, чем в ПЦР-метода

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Точность ПЦР-теста составляет 60%, тогда как тесты на антиген имеют 90% точности. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" сообщил глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования нардеп Михаил Радуцкий, передает УНН.

"На сегодняшний день точность ПЦР-теста в мире признана не более 60%. Кстати, тест на антиген - там 90%. Поэтому ПЦР-тест - это тоже не панацея. И если врач семейный видит у человека симптомы COVID-19, даже не имея теста, то уже сегодня украинский протокол позволяет выставить ему диагноз", - отметил он.

Отметим, что новый украинский тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген имеет специфичность 97%. Этот диагностикум также в 75 раз чувствительнее лучшего в мире теста на антиген и минимум в пять раз дешевле.

Напомним, что разработчиками уникальных украинских ИФА-тестов на антиген является ученые компании "Диапроф-Мед".