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Зеленский назначил чиновника времен Порошенко главой Днепропетровской ОГА

Зеленский назначил чиновника времен Порошенко главой Днепропетровской ОГА

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Днепропетровской областной государственной администрации Валентина Резниченко. Соответствующий указ № 558/2020 Глава государства подписал 10 декабря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Назначить Резниченко Валентина Михайловича председателем Днепропетровской областной государственной администрации", - говорится в тексте документа.

Вручая служебное удостоверение в Офисе Президента Украины, Владимир Зеленский пожелал Валентину Резниченко успеха в работе и выразил надежду, что его опыт и глубокое знание региона будут способствовать дальнейшему развитию и процветанию Днепропетровской области.

Другим указом, № 557/2020 Президент уволил с должности председателя Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко согласно поданному им заявлению. Глава государства поблагодарил его за работу и выразил убеждение, что впереди еще много совместных проектов.

Напомним, ранее Кабмин согласовал чиновника времен Порошенко - Резниченко - на должность главы Днепропетровской области.

Справка. Валентин Резниченко родился в 1972 году в городе Днепре (ранее Днепропетровск). В 1994 году окончил Государственную металлургическую академию Украины по направлению автоматизация технологических процессов и производств, имеет специальность "инженер по автоматизации". В 2018 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления НАГУ при Президенте Украины, получил степень магистра по специальности "государственное управление". Кандидат юридических наук. Трудовую деятельность начал в 1991 году на должности техника отдела автоматизированных систем управления Укргипромез. Работал на руководящих должностях на различных предприятиях. В 2015 году был назначен председателем Запорожской областной государственной администрации, а с марта 2015-го по июль 2019 года возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию.

В декларации Валентина Резниченко указана квартира в Киеве на 191,50 кв. м. за около 4,17 млн грн, жилой дом на 201 кв. м. в Коленцах Иванковского района Киевской области, стоимость не указана. Также в его собственности - два паркоместа в Киеве. Также в декларации указаны с десяток земельных участков - часть в тех же Коленцах, еще ряд - в Великой Ольшанке Васильковского района Киевской области.

Кроме того, задекларировано Резниченко двое часов Panerai, они часы CHOPARD, одни - BREITLING, еще одни - HUBLOT GENEVE. Также в собственности чиновника указаны четыре охотничьи карабины - два Blaser R93, один - МЦ-125, еще один - Krieghoff.

В декларации указаны два автомобиля - легковые автомобили Land Rover 2014 года выпуска за 1 688 985 грн и Land Rover Sport 2007 випуска за 741 996 грн.

Источник: УНН
Теги: ОГА, указы, Днепр и Днепропетровская область, Президент, Владимир Зеленский
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