Верещук об обысках в Укроборонпроме: вина чиновников не доказана

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Служба безопасности Украины еще не доказала факт снижения военно-технического сотрудничества Украины с Пакистаном, а потому комментировать вину должностных лиц "Укроборонпрома" очень рано. Об этом народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам национальной обороны Ирина Верещук заявила в эфире одного из телеканалов, комментируя соответствующее дело СБУ и обыски в "Укроборонпроме", передает УНН.

По ее словам, в настоящее время нет подтверждений версий СБУ о том, что международные контракты не выполнялись.

"Я вижу, что "Укроборонпром" подает отчеты, они государственный заказ выполнили на 100%. Так что тут какой-то взаимосвязи нет", - подчеркнула она.

Следовательно, комментировать чью-то вину пока нет доказательной базы - рано, уверена Верещук.

"Степень вины каждого должен определять суд и точно не я. Тем не менее, относительно снижения нашей оборонной способности, влияния на контракты Укроборонпрома и должностных лиц, деятельность которых, как говорит СБУ, повлияла на международные контракты - это не доказано", - сообщила Верещук.

Напомним, 03 декабря, в день назначения Юрия Гусева новым руководителем "Укроборонпрома" Служба безопасности Украины провела обыски в оборонном концерне, в том числе и в "Укрспецэкспорте" в поиске "измены". При этом СБУ привлекла антитеррористическое подразделение "Альфа". Как известно, правоохранители изучают пакистанские контракты 2020 года. В "Укрспецэкспорте" в свою очередь заявили, что основания обыска надуманные, как и сами версии следствия СБУ.

В то же время журналист Бутусов считает действия СБУ попыткой провести "кадровые зачистки" и вернуть себе финансовые потоки.