Украинцы собирают подписи за увольнение директора НАБУ Сытника

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинцы призвали Президента Владимира Зеленского уволить директора НАБУ Артема Сытника. Соответствующая петиция находится на сайте Офиса Президента, передает УНН.

В документе указывается, что длительное время НАБУ занимается не борьбой с коррупцией, а собственным пиаром. И отмечается мизерный экономический эффект от деятельности этого органа под руководством Сытника.

"17 августа этого года во время брифинга Артем Сытник заявил, что экономический эффект от работы НАБУ в I полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн. Однако министерство финансов это отрицает - в бюджет по факту поступило в сотни раз меньше, что подтверждается и данными Государственного казначейства", - говорится в сообщении.

НАБУ дискредитировало себя многочисленными скандалами, низкой эффективностью и политической заангажированностью, говорится в петиции. Наряду с этим, в отношении директора НАБУ выдвинут ряд серьезных обвинений в совершении уголовных правонарушений, отмечают авторы документа. Так, в частности, Сытника обвиняют в продаже земельного участка в оккупированном Севастополе по российским законам за 40 тысяч долларов, что не отражено в декларации директора НАБУ.

"Это подтверждают выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы. По этим фактам ГБР открыло уголовное производство", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сытник признан решением суда коррупционером и внесен в официальный реестр коррупционеров НАПК. А факты влияния Сытника на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей доказаны следствием, пишут авторы петиции, ссылаясь на сообщения СМИ.

"Следователи также пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем объявлялись слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следственных и прокуроров, которые потом ими подписывались", - говорится в документе.

Также, авторы петиции обращают внимание Президента на оценку деятельности Сытника украинским обществом.

"Деятельностью Артема Сытника в должности директора НАБУ был нивелирован огромный кредит доверия, который общество давало антикоррупционным органам Украины, а в самом НАБУ процветает кумовство и круговая порука", - говорится в документе.

Вышеприведенное обесценивает и уничтожает усилия власти и гражданского общества в преодолении коррупции в Украине, пишут авторы петиции, прося Президента уволить Сытника с занимаемой должности директора НАБУ.

Как ранее отмечали в самом НАБУ, крайне негативный репутационный ущерб НАБУ претерпело не только из Сытника , но и отдельных детективов. В частности установлена причастность детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко к схемам хищения "Укроборонпрома" вместе с партнерами сына бывшего секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука. Впрочем, вместо увольнения Литвиненко из НАБУ - Сытник его похвалил оценкой "отлично" за работу и до сих пор держит на должности.



