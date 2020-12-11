Украина впервые за 70 лет членства возглавила Дунайскую комиссию

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Посол Украины в Венгрии Любовь Непоп возглавит Дунайскую комиссию - межгосударственный орган, который согласовывает режим судоходства на Дунае. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Впервые за 70 лет членства Украины возглавила Дунайскую комиссию. Председателем на 2021-2023 годы избрана наша госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп", - написал министр.

Дипломат подчеркнул, что председательство Украины является "признанием авторитета нашего государства в регионе, которое будет способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию".

Напомним, ранее главой бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 года был избран Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.