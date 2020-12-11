После миллиардных потерь государства Украэрорух наконец начал судится с авиакомпаниями за долги

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) обратились в суд о взыскании задолженности за аэронавигационные услуги с украинских и иностранных авиакомпаний. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украэроруха.

В 2020 году критическая ситуация с долгами за аэронавигационные услуги сложилась с несколькими украинскими и зарубежными авиакомпаниями, среди которых - "Международные авиалинии Украины", "СкайАп", "Браво", "ЯнЭйр", "Азур Эйр Украина", Iran Air и значительный ряд других.

"Чтобы не допустить ухудшения финансово-экономической ситуации и обеспечить стабильную работу стратегического предприятия, принято решение о переводе перевозчиков на график оплаты за предоставленные услуги на еженедельной основе", - отмечают в государственном предприятии.

С помощью судебных процессов в "Украэрорух" надеются урегулировать вопрос финансовой дисциплины авиакомпаний-должников.

Сейчас одним из крупнейших должников является авиакомпания "СкайАп". Она должна почти 40 млн грн, включая пеню, инфляционные потери и 3% годовых.

Самый большой долг - у "Международных авиалиний Украины". Он составляет, по словам исполняющего обязанности директора Украэроруха Андрея Ярмака, один миллиард гривен. При этом, согласно информации от и.о. начальника юридического управления Украэроруха Владимира Емельянова, за 2019 год долг МАУ составил 500 млн грн.

С момента вступления в должность и.о. директора Украэроруха Андрея Ярмака долг авиакомпании МАУ вырос вдвое - до одного миллиарда гривен.

Лишь через год после своего назначения Украэрорух начал попытки урегулировать критические для стратегического государственного предприятия вопросы задолженности авиакомпаний в судебном порядке. Также наконец анонсирована минимальная антикризисная мера по еженедельной оплате за аэронавигационные услуги Украэроруха.

Напомним, что Андрей Ярмак назначен исполняющим обязанности директора Украэроруха 9 октября 2019 года. Его кандидатуру на должность продвигал министр инфраструктуры Владислав Криклий.