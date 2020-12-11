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Секретарь СНБО: ситуация в Беларуси опасна для Украины

Секретарь СНБО: ситуация в Беларуси опасна для Украины

Александр Лукашенко и Владимир Путин

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Совместные действия лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина для “укрепления Союзного государства” в виде предоставления вооружения для Беларуси, а также возможное введение войск РФ на территорию соседнего государства опасны для Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

“Ситуация в Беларуси, ситуация, которая разворачивается сегодня в Молдове ... Мы не находимся в космическом пространстве. Это все происходит рядом с нашей границей, и для нас это очень опасно. Прежде всего — ситуация в Беларуси, ведь она является партнером РФ. У них там по-другому все это (речь об ООС на Донбассе — ред.) называется. В них есть общие обязательства. И у нас большое беспокойство по вопросу, если военные (РФ — ред.) зайдут на территорию Беларуси в большом количестве. Для нас это будет вызовом”, — сказал Данилов.

Добавим, что ранее секретарь СНБО заявлял, что после выборов в Молдове Россия может ввести свои войска в Беларусь.

Напомним, в сентябре Лукашенко рассказал о своей просьбе к Путину предоставить “некоторые виды вооружения” Беларуси.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Лукашенко
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