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Канада открыла новые возможности для креативной индустрии Украины: ратифицировано соглашение

Канада открыла новые возможности для креативной индустрии Украины: ратифицировано соглашение

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Правительство Канады официально проинформировало украинское посольство в Оттаве о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между государствами. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает УНН.

При условии совместного производства соглашение позволит украинским продюсерам претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Похожие преференции соглашение предусматривает и для канадских художников, которые будут снимать в Украине.

"Нашим телевизионщикам, кинопроизводителям будет дешевле и проще работать в Канаде и с канадцами. Я рад, что мы смогли объяснить в Оттаве взаимные преимущества от такого партнерства. Ждем украинский-канадский "Оскар", - отметил Шевченко.

Документ был подписан во время визита Президента Зеленского в Торонто в прошлом году. Верховная Рада ратифицировала его в сентябре 2020. Соглашение вступит в силу 1 января 2021.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина
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