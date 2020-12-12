В Минкульте заявили о новой странице в истории кинопартнерства Украины и Канады

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Это новая страница для истории межгосударственного кинопартнерства для Украины. Очень символично, что ее мы начинаем с нашими канадскими друзьями. Так глава Минкульта Александр Ткаченко прокомментировал ратификацию Канадой Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной, передает УНН.

"Канада ратифицировала Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Украиной. Она заработает с 1 января 2021 года. Это новый этап в развитии межгосударственного кинопартнерства. Мы можем предложить канадским продюсерам идеальные условия", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.

Он также назвал ряд преимуществ, которые Украина может предложить Канаде:

- У нас крутые продакшены, где работают профессионалы. Есть и специалисты, уже имеющие опыт сотрудничества с международными производителями и заказчиками через практику копродукции.

- Украина богата локации для любых съемок. У нас есть горы и реки, поля и моря, леса и прекрасные пейзажи, архитектура, как старинная так и современная.

- А еще - механизм кэш-рибейтив, что позволит сэкономить на съемках!

"Это новая страница для истории межгосударственного кинопартнерства для Украины. Очень символично, что ее мы начинаем с нашими канадскими друзьями. Поэтому, приглашаем к сотрудничеству!" - резюмировал министр.

Напомним, Правительство Канады официально проинформировал украинское посольство в Оттаве о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о совместном производстве аудиовизуальных произведений между государствами.