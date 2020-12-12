Непреодолимое препятствие для российской агрессии: в ОП поздравили Сухопутные войска с праздником

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Офисе Президента поздравили военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск Украины и отметили, что украинские военные стали непреодолимым препятствием для российской агрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Для всех граждан, которые честны перед собой и обществом, вполне понятно, что мы, украинцы, можем наслаждаться свободой в нашем государстве исключительно благодаря нашим воинам, которые защищают Украину отдано и с честью. Каждый день нашей спокойной жизни в тылу завоевали для нас наши военные, которые стали непреодолимым препятствием для российской агрессии. Так, даже в XXI веке на мировой карте все еще остаются страны, которые считают территориальные экспансии важной составляющей своего "успеха". А первыми, кто доказывает стране-агрессору ошибочность подобных мыслей, являются именно наши национальные Сухопутные войска. И доказывают они, кстати, успешно, доходчиво, профессионально. Поэтому праздники нашей армии - это действительно праздники всего народа. Так и должно быть в современных успешных странах. Уважаемые военнослужащие! Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента также отметили, что опыт военных позволяет им быть среди лидеров военного дела в Европе.

"Украина никогда не забудет героев, которые отдали свои жизни, останавливая врага и обеспечивая спасение государства. Память о наших защитниках - это тот нравственный ориентир, который не позволит нам сойти с пути независимости при любых обстоятельствах. Вместе со всеми украинцами уверены, что воины Сухопутных войск и в дальнейшем надежно будут стоять на страже нашей свободы как народа", - добавили в Офисе Президента.

Напомним, в Украине сегодня отмечают День Сухопутных войск.