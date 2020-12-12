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Продолжение агрессии: МИД протестует из-за российских санкций против украинцев

Продолжение агрессии: МИД протестует из-за российских санкций против украинцев

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает протест против расширения перечня украинских физических лиц, в отношении которых правительством РФ вводятся так называемые "специальные экономические меры". Об этом говорится в заявлении МИД Украины в связи с принятием очередного постановления правительства РФ о внесении изменений в перечень украинских физических лиц, в отношении которых вводятся ограничительные мероприятия, передает УНН.

"МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях", - говорится в заявлении.

Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права, отметили в МИД.

"Украина и в дальнейшем будет продолжать политику противодействия российской агрессии, прилагать последовательные усилия для прекращения временной оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, правительство России расширило список санкций против Украины. В список людей, к которым применят "специальные экономические меры", вошли 849 человек.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, санкции, Украина
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