ЕСПЧ огласит решение по делу об войне в Грузии в январе

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейский суд по правам человека в Страсбурге огласит решение по делу о войне 2008 года в Грузии 21 января 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Грузия онлайн.

“Страсбургский суд огласит решение по делу о войне 2008 года 21 января 2021 года, говорится в сообщении Минюста Грузии. По данным ведомства, Грузия обвиняет Россию в нарушении 8 статей Европейской конвенции, имевших место в ходе Августовской войны и последующей оккупации Грузии”, - сообщили в СМИ.

Сообщается, что грузинская сторона считает, что было нарушено:

- право на жизнь (статья 2);

- запрет на пытки и наказание, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статья 3);

- право на свободу и безопасность (статья 5);

- право на защиту частной и семейной жизни (статья 8);

- право на эффективное средство правовой защиты (статья 13);

- защита собственности (статья 1 Первого дополнительного протокола);

- право на образование (статья 2 Первого дополнительного протокола);

- свобода передвижения (статья 2 Протокола No 4).

“С начала рассмотрения дела по существу — с 8 октября 2013 года до настоящего времени, были изучены большое количество широкомасштабных, комплексных документов/доказательств из различных источников. В результате оценки качества этих документов было отобрано до 700 доказательств и ряд документов с соответствующим анализом и аргументами, которые Грузия в разное время представила в Страсбургский суд. Последнее устное слушание в Большой палате Европейского суда состоялось 23 мая 2018 года, в ходе которого Министерство юстиции Грузии также представило свои твердые позиции и доказательства”, - говорится в заявлении Министерства юстиции Грузии.

Напомним, Грузия выступила в ЕСПЧ с обвинениями РФ в гибели мирных жителей во время августовской войны.

Также напомним, Минюст РФ заявил, что Украина и Грузия - "фронтмены выступлений в ЕСПЧ против Москвы".