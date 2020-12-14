В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украину в воскресенье с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ганс Клюге. Об этом сообщает ВОЗ в Facebook, передает УНН.

“В течение следующих нескольких дней доктор Клюге встретится с представителями правительства, ООН, партнерами по развитию и представителями гуманитарных организаций. Также директор Европейского регионального бюро ВОЗ встретится с медработниками, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией COVID-19 и посетит лабораторный центр, где проводят тестирование на COVID-19”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на повестке дня визита главы Европейского бюро ВОЗ — реагирование на пандемию COVID-19 в Украине, вакцинация и трансформация системы здравоохранения. Вместе Клюге в Украину приехал директор отдела CSE ВОЗ доктор Гундо Вайлер.

Напомним, в Украине по последним данным зафиксировано более 894 тыс. случаев COVID-19, прирост за минувшие сутки — 9176. За время пандемии от коронавируса выздоровели более 501,5 тыс. человек, более 15 тыс. — умерли.