"Слуга народа" Камельчук заявил, что COVID-19 - это "вымышленная болезнь"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 - это "вымышленная болезнь" и вакцины от нее "не вызывают доверия". Об этом нардеп заявил в эфире телеканала "НАШ", передает корреспондент УНН.

"Выводы по вакцинам, которым можно доверять, определяются не одним днем, не одним месяцем и не международными организациями, а порой и последствиями, или какими-то побочными эффектами, есть они или нет", - сказал Камельчук.

Он заявил, что считает ненормальным, что отовсюду говорят "об эффективности вакцины 70%".

В связи с этим у нардепа возник вопрос: "Если у вакцины стоит такая эффективность, то что именно она лечит?».

"Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно - против выдуманной болезни COVID-19", - заявил Камельчук.

Напомним, врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров попросил "атеистов коронавирусной болезни COVID-19", не обращаться к врачам, а "просто умирать дома".

Как сообщалось, ранее народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук поддержал решение польского Конституционного суда о запрете абортов.