КСУ на этой неделе возьмется за дело "карантина выходного дня"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Конституционный Суд Украины планирует на заседании во вторник, 15 декабря, решать вопрос о форме рассмотрения конституционного представления относительно конституционности правительственного постановления в части введения "карантина выходного дня". Об этом говорится в проекте повестки дня КСУ, передает УНН.

Так, во вторник, 15 декабря, на заседании Большой палаты Конституционного Суда Украины запланировано рассмотрение вопроса относительно определения формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений подпункта 17 пункта 10 постановления КМУ "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" от 22 июля 2020 года № 641 с изменениями.

По данным представительницы Верховной Рады в КСУ Ольги Совгири в Telegram-канале, суд будет решать вопрос о "форме (устной или письменной) рассмотрения" конституционного представления относительно конституционности постановления КМУ в части внедрения "карантина выходного дня".

Как отметила Совгиря, в представлении народных депутатов обжалованы отдельные положения постановления КМУ, которым введен так называемый "карантин выходного дня", предусматривающий ряд ограничений для деятельности субъектов хозяйствования в субботу и воскресенье. Также обжаловано положения постановления, которым предусматривается запрет проведения учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме тех, которые предусмотрены этим постановлением.

В конституционном представлении утверждается, что внедренными ограничениями нарушено равенство конституционных прав и свобод граждан, в результате запрета работать одним гражданам, в то время как другие граждане работают. По мнению авторов представления, обжалованные в представлении запреты являются безусловными, а их фактическая реализация приводит к существенным (более 50%) потерям дохода (заработка) у субъектов хозяйствования, которые работают в различных экономических сферах.

В свою очередь ограничения на осуществление плановых мероприятий госпитализации предусматривают выборочный подход к оказанию медицинской помощи вопреки положениям статьи 49 Конституции Украины.

Кроме этого, также отмечается, что обжалованные ограничения введены без введения на территории Украины военного или чрезвычайного положения, что является предпосылкой для ограничения ряда конституционных прав согласно статье 64 Конституции Украины.

Добавим, КСУ "забраковал" часть представления, в котором оспаривают и "карантин выходного дня".

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Позже его неоднократно продлевали, однако, летом перевели на другой формат - адаптивный карантин. Это означает, что регионы обозначаются зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры.

Позже правительство вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

На данный момет действие карантинных ограничений из-за коронавируса продлено до конца февраля.