Госбюджет-2021: нардеп заявил, что на поддержку проекта в ВР уже есть до 260 голосов

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Голосов за проект Государственного бюджета на 2021 год будет где-то 250-260. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

"Будут ли голоса? Да, будут. Я вижу по той раскладке, которая есть на сегодня, что голосов где-то 250-260 за бюджет будет", - сказал Устенко.

Ранее нардеп Даниил Гетманцев заявлял, что бюджет-2021 реальный и соответствует кризисному состоянию страны.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Также Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 года подан в Раду.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, в Верховной Раде могут рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год уже в следующий вторник, 15 декабря.