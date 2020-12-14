Разумков: в Раде COVID-19 обнаружили у 128 нардепов и более 200 сотрудников аппарата

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня в аппарате Верховной Рады 211 сотрудников аппарата переболели или болеют COVID-19. Среди народных депутатов такое количество - 128 человек. Об этом сказал глава ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Чтобы вы понимали, сколько людей сегодня болеет и переболело в аппарате Верховной Рады и народных депутатов Украины: по состоянию на сегодня переболело или болеют в аппарате 211 сотрудников. Среди народных депутатов, которые переболели или болеют сегодня - 128 народных депутатов Украины", - сказал Разумков.

По его словам, на сегодня, до сих пор болеет 21 человек среди нардепов и 55 представителей аппарата ВР.

Напомним, в Украине на 8:00 14 декабря зафиксировано уже 900 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - менее 6,5 тыс. - минимальное значение с начала декабря, однако традиционное уменьшение количества случаев в конце недели.