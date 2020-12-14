За провалом президентской программы "Большое Строительство" в Днепропетровской области стоит Святослав Олейник - СМИ

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Хотя формальная ответственность за выполнение Программы Президента “Большая стройка” лежит на экс-главе Днепропетровской ОГА Александре Бондаренко, фактически областью руководит председатель облсовета Святослав Олейник, а бывший глава ОГА был полностью ему подконтролен. О методах руководства областью Олейником и их последствиях рассказывается в материале издания Апостроф.

“Олейник, который и сам побывал замглавы Днепропетровской ОГА в 2014-2015 годах, имеет множество бизнес-интересов в области, основанных на освоении государственных подрядов и средств из госбюджета, и негласно является бенефициаром целого ряда компаний, занимающихся строительством, коммунальными услугами и т.д.” — пишет издание.

Национальная программа “Большая стройка” с ее немалым финансированием не осталась в стороне аппетитов Олейника. Именно поэтому, утверждает издание, Олейник установил максимальный контроль над неопытным бывшим главой облгосадминистрации.

По данным издания, со стороны главы облсовета к Александру Бондаренко был приставлен целый штат “нянек”.

Так, пишет Апостроф, в окружении Бондаренко появились: юрист Олейника Иван Герасименко, Александр Москаленко — менеджер строительной компании, принадлежащей Олейнику, Максим Скрипник — бывший прокурор, коллега Олейника со времен его работы в прокуратуре. И вообще, все заместители у Бондаренко оказались людьми Олейника.

Всех подрядчиков Олейник обложил данью, а те, кто не желал платить, лишались подрядов. Размер отката, который требовал Олейник, по данным самих подрядчиков, колебался в пределах 20-25%. А многим компаниям предлагалось передать 50% предприятиям, контролируемым Олейником.

В результате большинство проектов, начатых еще прошлой командой Днепропетровской ОГА, оказались замороженными. “Объёмы строительных работ сократились с 310 до 30-ти объектов. То есть в десять раз. Остальные заморожены. Новых объектов также нет, и не планируется”, — пишет издание.

“Цена управления по методам Олейника и Бондаренко слишком высока для Днепропетровской области, и, очевидно, назрели серьезные кадровые выводы из центра, поскольку в глазах общества именно Президент Зеленский несет ответственность за успешность или неуспешность “Большой стройки”, — делает вывод издание.

Напомним, недавно сообщалось, что против Святослава Олийныка и его гражданской жены Ирины Гуназа принято несколько уголовных дел за декларирование недостоверной информации и отмывания средств.