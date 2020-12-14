"Энергоатом" понес миллиардные убытки из-за резкого увеличения "остальных операционных расходов"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. НАЭК "Энергоатом" понесла миллиардные убытки из-за резкого увеличения "остальных операционных расходов", передает УНН со ссылкой на финансовый отчет компании за 9 месяцев этого года.

Согласно документу, в течение отчетного периода "Энергоатом" увеличил чистый доход от реализации продукции компании. По итогам 9 месяцев он составил 36,4 млрд грн, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, из-за увеличения себестоимости электроэнергии, которая выросла на 4% - до 27,7 млрд грн в целом.

В то же время, НАЭК увеличил зарплаты на оплату труда - сразу на 22% до 9,2 млрд грн. Кроме того, в течение отчетного периода НАЭК понес миллиардные убытки - 13,2 млрд грн, из-за роста "остальных операционных расходов". О каких именно операционных расходах идет речь - непонятно, поскольку такую информацию в ответ на запрос УНН в "Энергоатоме" не предоставили.