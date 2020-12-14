Лидер SaveФОП о масштабной акции протеста 15 декабря: 8 тысяч - "мертвому припарка"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Активисты движения "SaveФОП", которые уже несколько недель по разным причинам проводят акции протеста в центре Киева, завтра, 15 декабря, будут требовать отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении жестких карантинных ограничений с 8 по 24 января 2021 года. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил лидер "SaveФОП" Сергей Доротич, передает корреспондент УНН.

“Я критически отношусь к этой инициативе (выплате 8000 гривен ФОПам на время локдауна — ред.), как и большинство моих коллег. Поэтому, движение SaveФОП сегодня же начало протестные действия под Верховной Радой. „Стражи налогового Майдана“, „SaveФОП“ и „Право на труд“ заняли площадь Конституции. Завтра у нас состоится всеукраинский митинг, продолжение „налогового Майдана“. Мы будем требовать не компенсации, не дотации, а требовать право на труд, право на предпринимательскую деятельность. Единственная возможность покрытия расходов для бизнеса — возможность работать. Для предпринимателя доход — это его заработная плата. Простите, 8000 гривен — „как мертвому припарка“, это чтобы не сдохнуть с голоду. Потому что это реалии, которые есть. Это не поддержка для бизнеса, это скорее поддержка для трудоспособного населения, занятого у предпринимателей”, — отметил Доротич.

Также лидер движения “SaveФОП” заявил, что предприниматели, которые согласились на выплату 8 тысяч гривен тоже будут участвовать в митинге.

“Люди получат, но будут дальше бороться за право на труд.

Напомним, с сегодняшнего дня, с 14 декабря, портал “Дия” начал принимать заявки на получение от государства 8 тысяч гривен одноразовой помощи малому бизнесу из-за карантина, услугой уже успели воспользоваться более 5000 человек.

По состоянию на 17:00 уже более 30 тыс. украинцев подали заявки на “карантинные” 8 тыс. грн.



Добавим, что ранее под стенами Верховной Рады несколько недель продолжались митинги предпринимателей , которые не согласны с решением парламента, который отказал в отмене введения обязательного использования кассовых аппаратов.