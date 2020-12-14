Суд продолжит заседание по избранию меры пресечения Януковичу завтра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева завтра продолжит заседание по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

На вопрос, когда суд продолжит заседание по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Януковичу, Донской ответил: "Завтра (15 декабря - ред.) в 14:15".

Как сообщалось, 14 декабря судья Татьяна Ильева отказала в отводе судьи Вячеслава Пидпалого от повторного рассмотрения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения Януковичу.

Напомним, Януковичу выделили бесплатного адвоката из-за неявки его защитников в суд.

Как сообщалось, суд отказал Януковичу в выступлении по видеосвязи на заседании по избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Напомним, Печерский районный суд Киева отказал прокурорам в отводе адвоката Януковича Александра Горошинского от участия в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года во время Майдана и назначил рассмотрение об избрании меры пресечения.

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.