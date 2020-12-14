Комитет ВР утвердил проект Бюджета на 2021 год

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект бюджета на 2021 год и внес изменения в Бюджетный кодекс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"Бюджетный Комитет после 2 часов дискуссий утвердил бюджет на 2021 год и изменения в Бюджетный кодекс. Синхронно голосовали: "Слуги народа" + "Довіра" + "За майбутнє" + "Батькивщина". И один депутат от "ЕС". Вот вам и голоса на бюджет завтра", - написал нардеп.

Также Железняк напомнил слова коллеги из фракции "ЕС" Ирины Геращенко о том, что все, кто поддерживает Бюджет на 2021 год "голосует за бюджет эпохи Бедности".

"PS. Утро понедельника, цитата Ирины Геращенко: "Мы категорически против такого бюджета. И считаю, что каждый, кто нажмет кнопку зеленую, просто здесь не подтвердите свой статус оппозиции и наоборот проголосует за бюджет эпохи бедности".

Вечер того же понедельника: представитель фракции "ЕС" тоже голосовал "за" Бюджет на Комитете. И бюджетный кодекс. Как и в первом чтении", - подытожил Железняк.

Ранее Железняк сообщил, что парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, скорее всего, будет рекомендовать Верховной Раде принять проект закона о Государственном бюджете на 2021 с рядом предложений.

Напомним, завтра Верховная Рада на заседании рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год.