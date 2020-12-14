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Комитет ВР утвердил проект Бюджета на 2021 год

Комитет ВР утвердил проект Бюджета на 2021 год

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект бюджета на 2021 год и внес изменения в Бюджетный кодекс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

"Бюджетный Комитет после 2 часов дискуссий утвердил бюджет на 2021 год и изменения в Бюджетный кодекс. Синхронно голосовали: "Слуги народа" + "Довіра" + "За майбутнє" + "Батькивщина". И один депутат от "ЕС". Вот вам и голоса на бюджет завтра", - написал нардеп.

Также Железняк напомнил слова коллеги из фракции "ЕС" Ирины Геращенко о том, что все, кто поддерживает Бюджет на 2021 год "голосует за бюджет эпохи Бедности".

"PS. Утро понедельника, цитата Ирины Геращенко: "Мы категорически против такого бюджета. И считаю, что каждый, кто нажмет кнопку зеленую, просто здесь не подтвердите свой статус оппозиции и наоборот проголосует за бюджет эпохи бедности".

Вечер того же понедельника: представитель фракции "ЕС" тоже голосовал "за" Бюджет на Комитете. И бюджетный кодекс. Как и в первом чтении", - подытожил Железняк.

Ранее Железняк сообщил, что парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, скорее всего, будет рекомендовать Верховной Раде принять проект закона о Государственном бюджете на 2021 с рядом предложений.

Напомним, завтра Верховная Рада на заседании рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Бюджет-2021
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