В Украине 50 тысяч врачей-пенсионеров, интерны собираются за границу - Степанов

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В настоящее время в медицинской отрасли Украины работает 50 тысяч врачей пенсионного возраста. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.

“Мы должны это сделать (повысить зарплату медработникам — ред.), потому что они поедут в Польшу, Германию, Чехию. Я сегодня проводил медицинский совет, состоящий из ведущих специалистов нашей страны. Они говорят: „первое, чем занимаются интерны, исключительно учат иностранный язык, потому что они все собираются уезжать из страны“. У нас 50 тысяч врачей пенсионного возраста. Мы можем проснуться однажды в стране, в которой будет апокалипсис. Может быть все: кровать, кислород, аппараты. Но не будет врача и медицинской сестры”, — заявил министр.

Степанов напомнил, что не поддерживает нынешнюю редакцию Государственного бюджета на 2021 год.

“Категорически — нет. Я об этой позиции говорю уже несколько месяцев. Я считаю, что у нас будет катастрофа в ситуации, если мы оставим заработные платы медицинских работников на том уровне, на котором они есть. Я не понимаю, чем провинились медицинские работники перед Украиной, что мы им платим, подчеркиваю, заработную плату на уровне выплат по безработице. Что они еще должны сделать? Каким еще „живым щитом“ должны стать между нами и болезнью, чем то, что они уже сделали при „ковиде?“”, — сказал чиновник.

Напомним, Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению Государственный бюджет на 2021 год, в котором на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн — для проведения вакцинации населения от коронавируса. По его словам, Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.