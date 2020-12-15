Минобороны Украины впервые в истории заключило прямые внешнеэкономические договора на военные товары

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В понедельник Министерство обороны Украины впервые в истории заключило прямые внешнеэкономические договора на товары военного назначения. Ряд оборонных контрактов с Турцией подписал министр обороны Украины Андрей Таран, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что это событие произошло в рамках визита турецкой делегации во главе с президентом Директората оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром.

По словам министра обороны Украины, речь идет о проектах, призванных радикальным образом усилить боевые возможности ВМС Украины для повышения безопасности в Черноморско-Азовском регионе. Это первые конкретные договоренности в рамках недавно подписанного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.

“В свою очередь, Исмаил Демир отметил, что Турция и Украина имеют очень много общих направлений сотрудничества в оборонной отрасли. Скорость перехода от договоренностей к практическому взаимодействию, по его словам, вселяют надежду на его весомый обоюдно выгодный результат”, — сообщили в Минобороны Украины.

Напомним, в октябре министр обороны Украины Андрей Таран и президент Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали Меморандум, где, в частности, были обозначены намерения начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех видов турбинных двигателей. Тогда же было подписано Рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турции.