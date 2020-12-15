Степанов - нардепам: сравните свою зарплату и медиков перед голосованием за Бюджет-2021

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов Украины избавиться от инфантильности и сравнить свою заработную плату с заработной платой медиков перед тем, как голосовать за Бюджет на 2021 год. Об этом он заявил во время брифинга во вторник, 15 декабря, передает корреспондент УНН.

"Уже сегодня состоится голосование за проект закона о Государственном бюджете на 2021 год, и уже сегодня мы поймем, в приоритете ли для народных избранников наше с вами здоровье и ценится ли труд медицинских работников. За последний год мы много слышали слов благодарности, благодарности медицинским работникам за ту борьбу, которую они ведут каждый день за нашу жизнь. И мне очень интересно, как эти слова отобразятся в конкретных делах... Наши врачи все чаще заглядывают на сайты "работа за рубежом", зная, что поехав в любую другую европейскую страну: в Польшу, Чехию, Словакию, Германию, они будут получать в десятки раз больше заработную плату, чем в Украине... Зарплата медика в Украине на уровне выплат по безработице, зарплата врача в Польше - около 2,5 тысячи евро", - отметил он.

По его словам, медицинская система Украины находится под угрозой.

"Обращаюсь к народным депутатам, избавьтесь наконец от своей инфантильности, хватит уже думать, "а может обойдется", на этот раз не обойдется, необходимо принимать важные решения, необходимо понять ту реальность, в которой мы живем, и понять возможные последствия, которые нас ждут при принятии таких цифр финансирования медицины. Медицинская система Украины... она действительно под угрозой существования... Я считаю, что это вопрос именно национальной безопасности. Становясь депутатами, вы брали на себя ответственность за украинцев, за их безопасность, за создание условий для их работы и достойной жизни. Неужели за этот год что-то так кардинально изменилось?" - добавил Степанов.

Он отметил, что сейчас средняя заработная плата медика составляет 9000 гривен.

"Средняя заработная плата человека, от которого зависит жизнь другого человека, пациента, человека, который круглосуточно думает о своем пациенте, который спасает этого пациента... Посмотрите сообщение, какая у вас заработная плата, и сравните, и подумайте, как этот человек может жить за это деньги. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 7000 гривен, младшего медицинского персонала - 5000 гривен", - подытожил он.

Так, по его словам заработная плата врачей должна быть на уровне 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн.

Напомним, бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект Бюджета на 2021 год и внес изменения в Бюджетный кодекс. 15 декабря его будет рассматривать Рада.

Так, Степанов против утвержденной редакции документа, предупреждая, что Украину ожидает катастрофа из-за низких зарплат медиков и недостаточного финансирования медицины, и воздержался от голосования за него.

К тому же врач-инфекционист Ольга Голубовская также раскритиковала законопроект и призвала нардепов не голосовать за этот законопроект и пересмотреть расходы на медицину в Госбюджете-2021.

Добавим, что в доработанном правительством ко второму чтению Государственном бюджете на 2021 год на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн - для проведения вакцинации населения от коронавируса. В то же время, Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в Бюджете на 2021 год.