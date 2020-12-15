В Минздраве назвали количество украинцев для вакцинации от COVID-19 за государственный счет

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Украине от COVID-19 за государственный счет планируется вакцинировать 21 млн граждан. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Минздрав разработал четкий план вакцинации, определил группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства... Моя позиция и позиция Президента, что вакцинировать в 2021 году мы должны за счет государства по крайней мере тех людей, которые входят в группу риска. Таких людей почти 21 млн. Мы считаем, что в первую очередь проводить вакцинацию наших медицинских работников,.. бойцов, находящихся в зоне ООС,.. людей, находящихся в социальных учреждениях, работников образования, полиции, Национальной гвардии, людей старше 60 лет, имеющих сопутствующие заболевания. Все эти категории составляют около 21 млн граждан", - отметил он.

Как ранее сообщалось в УНН, старт вакцинации от COVID-19 в Украине запланирован в начале второго квартала 2021 года.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупкам вакцины за бюджетные средства, Украина уже 100% получит более 8 млн доз вакцины бесплатно.