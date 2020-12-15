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Рада продлила на год "особый статус" Донбасса

Рада продлила на год "особый статус" Донбасса

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 15 декабря, приняли в целом законопроект № 4467 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Соответствующее решение поддержали 304 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Это, на первый взгляд, - формальный шаг, но он очень нужен для того, чтобы мы продолжили мирный процесс и мирные переговоры как в формате ТКГ,.. так и в формате "нормандской четверки". Это - следствие системного, последовательного подхода в переговорах, и мы должны сделать этот шаг, несмотря на то, что он является чисто формальным", - отметил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Так, законопроектом продлевается на год до конца 2021 года возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Закон, полномочия которого являются временными, предусматривает, среди прочего, особый порядок назначения судей и прокуратуры на территории Донецкой, Луганской областей, амнистию для "лиц-участников событий" на Донбассе, возможность создания отрядов так называемой "народной милиции" и другие.

Все положения его должны начать действие после старта работы органов местной власти, избранных на выборах по украинскому закону, под наблюдением международных наблюдателей.

В то же время, местные выборы в ОРДЛО, которые по этому закону должны были пройти еще 7 декабря 2014 года, так и не состоялись, в частности из-за условий безопасности, ведь на Донбассе продолжаются боевые действия.

Напомним, накануне на заседании комитета по организации государственной власти одобрили законопроект о продлении закона об "особом статусе" Донбасса.

В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Как пояснили в "Слуге народа", документ внесли для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

Трансляцию заседания Верховной Рады вы можете посмотреть на нашей Facebook-странице по ссылке.

Источник: УНН
Теги: ВР, Донбасс
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