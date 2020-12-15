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Разумков собирает на совещание представителей фракций и председателя бюджетного комитета

Разумков собирает на совещание представителей фракций и председателя бюджетного комитета

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании парламента и пригласил представителей депутатских фракций и групп, а также председателя бюджетного комитета Рады собраться на совещание, передает корреспондент УНН.

“Сейчас я прошу по одному представителю уполномоченного от депутатских фракций и групп, голову бюджетного комитета прийти на совещание, которое состоится на третьем этаже”, — сказал председатель ВР.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины на пленарном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности — во втором чтении проект Госбюджета на 2021 год.

Накануне бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект бюджета на 2021 год и внес изменения в Бюджетный кодекс.

Как сообщал УНН, народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Александр Качура сомневается, что без поддержки других депутатских групп хватит голосов для утверждения бюджета на 2021 год.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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