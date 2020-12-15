Заседание "Слуги народа": сегодня фракция решит судьбу Шкарлета

КИЕВ. 15 декабря. УНН. После заседания Верховной Рады, фракция "Слуга народа" соберется на собственное заседание, где обсудит кадровые вопросы, в частности - назначение на должность министра образования Сергея Шкарлета, который сейчас является исполняющим обязанностей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Александр Качура, информирует УНН.

"Сегодня после пленарного заседания, скорее всего, соберется фракция "Слуга народа". Обсуждаться будут кадровые вопросы. Вероятно, что министром образования будут предлагать назначить временно исполняющего обязанности министра Сергея Шкарлета", - сообщил нардеп.

Напомним, ранее образовательные ОО выступили против назначения Шкарлета министром образования и науки.

Как сообщал УНН, с обращением к главе Верховной Рады и народным депутатам относительно возможного назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки обратились известные ученые.

Напомним, сегодня ВР планировала решить дальнейшую судьбу Сергея Шкарлета.

В конце июня 2020 года Шкарлет был назначен и.о. министра. В сентябре Этический комитет Нацагентства по вопросам высшего образования обнаружил плагиат в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета.

"Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - заявил глава Нацагентства Сергей Квит.

Отрывки работ Шкарлета проверяли и международные эксперты, которым прислали переведенные фрагменты: профессор этики и права Кристин Мориарти, американский адвокат (работает в международной организации по академической добродетели), чешский эксперт Томаш Фольтинек и польский эксперт Кшиштоф Гутовский.

Все трое пришли к выводу, что в работах господина Шкарлета есть плагиат.