В Минреинтеграции угрожают санкциями и судебным преследованием за продажу крымской "Массандры"

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициирует национальные санкции за незаконную продажу украинского концерна "Массандра", который располагается в оккупированном Крыму, за более чем 5,3 млрд рублей (более 72,6 млн долларов). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"В понедельник, 14 декабря 2020 года в оккупированной Российской Федерацией АР Крым произошла незаконная сделка с имущественным комплексом Государственного концерна "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра". На так называемом "аукционе" произошло отчуждение "Массандры", которая находилась в непосредственном ведении подконтрольной РФ оккупационной администрации. Приобретателем оккупационная власть признала зарегистрированную в Санкт-Петербурге компанию "Южный проект", которая является дочерним предприятием Банка "Россия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "приватизация" концерна, который, кроме значительных производственных активов, обладает уникальной коллекцией вин и традициями виноделия, состоялась по цене, которая минимально превышает стартовую. Это является признаком заранее согласованного результата и фиктивного характера "аукциона". Кроме "Южного проекта", на "аукцион" заявилась только одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом, который составляет эквивалент около 135 долларов США.

"Я уже отмечал, что с точки зрения права эти действия являются продолжением преступления - незаконной "национализации", которая началась в 2014 году. Это понимают все - и в Украине, и в цивилизованном мире. Более того - и в самой России. Поэтому, как я и предполагал, ни одна из серьезных компаний, которая на самом деле могла быть заинтересована в модернизации и развитии предприятия, участие в этом театре абсурда не взяла. "Массандру" передали структуре банка "Россия". Этот банк, как и его основные публичные бенефициары, находятся под международными санкциями с марта 2014 года, еще до начала вооруженной агрессии на Донбассе. То есть "Массандру" захватили те, кого считают вдохновителями оккупации Крыма. И сейчас они растягивают Крым по кускам. Ранее эта же структура и по такой же схеме - через имитацию аукциона - получила контроль над заводом "Новый мир". Это создает риски для "Массандры", которая является частью культурного наследия Украины и украинского Крыма. Предприятие может быть уничтожено, а ценные активы просто разворуют. За все это придется отвечать", - заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Так, Алексей Резников отметил, что Минреинтеграции будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону:

1) будет инициировать национальные санкции;

2) будет инициировать судебное преследование, в т.ч. в международных судах;

3) будет обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточения санкций.

"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, организовавшего это и т.д.) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", - добавил Резников.

Напомним, в МИДе Украины заявляли, что пустив с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра", Россия в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права. Это решение является юридически ничтожным.

Как ранее УНН сообщал, что дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила акции винзавода "Массандра", который располагается в оккупированном Крыму, за более чем 5,3 млрд рублей (более 72,6 млн долларов).

Напомним, во время заочного голосования 14 октября "депутаты" подконтрольного России так называемого "парламента оккупированного Крыма" согласовали проведение "приватизации" Производственно-аграрного объединения "Массандра" до конца этого года.

Украина, в свою очередь, заявила, что не исключает судебного разбирательства из-за продажи "Массандры".